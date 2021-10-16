В ВКО вновь продлили карантин

Постановление вступает в силу с 17 октября 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно ему, ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения продлеваются с 17 по 30 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Постановление вступает в силу с 17 октября 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!