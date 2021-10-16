Республиканский штаб по противодействию пандемии подвел итоги визита в Приаралье

Минздрав ведет переговоры с американской компанией по вакцине Pfizer о поставке препарата в РК в четвертом квартиле.

Кызылорду посетили представители Республиканского гражданского штаба по противодействию пандемии. В числе их пресс-секретарь заместителя премьер-министра РК, официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев и члены республиканского гражданского штаба по противодействию пандемии Серик Беркамалов, Мирас Аукенов, передает zakon.kz.

В ходе визита сотрудники встретились с представителями интеллигенции, общественными активистами и предпринимателями региона. Активисты региона смогли получить ответы на важные вопросы и обменятся мнениями.

Они также обсудили вакцинацию с персоналом АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" и с НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Формирование в стране коллективного иммунитета, снижение уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 будет достигнуто в результате вакцинации 70-80% населения, которое необходимо вернуть к нормальной жизни, - сказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Байтанаев.

Члены Республиканского гражданского штаба "Ел үшiн егiлемiн" подчеркнули необходимость соблюдения строгих мер предосторожности из-за возможного распространения гриппа и ОРВИ в период похолодания.

Одним из главных вопросов журналистов стала вакцинация детей. Члены штаба отметили, что вакцинация проводится с согласия родителей и законных представителей, и что оно делается с целью ответа на вопрос многих родителей о том, как уберечь детей от болезней.

По словам Байтанаева, министерство здравоохранения ведет переговоры с американской компанией по вакцине Pfizer, одобренной Всемирной Организацией Здравоохранения. В результате в четвертом квартале текущего года планируется поставка препарата в нашу страну.

Главной целью визита стало разъяснение населению важности вакцинации COVID-19 как единственно верного решения с привлечением специалистов республиканского уровня.

К разъяснительной работе по борьбе с пандемией привлечены активисты гражданского общества и различные специалисты.

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