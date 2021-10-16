Кто имеет самый сильный иммунитет к коронавирусу

Врач обозначил схему для создания самого сильного иммунитета к КВИ.

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что самый сильный иммунитет к коронавирусу имеют люди, которые сначала переболели им, а затем вакцинировались от инфекции, передает zakon.kz.

Такие люди, по мнению эксперта, имеют самые активные вируснейтрализующие антитела и самый хороший уровень, достаточный для защиты от повторных заболеваний.

То есть переболел естественным путем… Причем первая волна, которая была, не сейчас, а первая и вторая волна, там коронавирус не обходил еще так сильно иммунные наши пути, иммунитет не маскировался, там вот остались клетки памяти хорошие. А вакцина дотренировывает этот иммунитет и делает наши иммунные клетки "спецназом" по нейтрализации коронавируса, – рассказал радиостанции "Говорит Москва" инфекционист.

Тимаков добавил, что данный факт подтверждают научные работы. По его словам, одновременное сочетание естественного иммунитета и поствакцинального действуют на организм как разные платформы вакцинации и защищают его эффективнее. Данный процесс можно сравнить с ревакцинацией.

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