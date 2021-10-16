Административная полиция СКО создала аккаунт в соцсети

Инициатива реализована в рамках исполнения принципа "Полиция в шаговой доступности".

Управлением административной полиции ДП Северо-Казахстанской области открыт официальный аккаунт в Instagram, передает zakon.kz.

По словам начальника управления административной полиции ДП СКО подполковника полиции Серика Альжанова, диалог с пользователями соцсетей позволяет "держать руку на пульсе", владеть ситуацией, слышать мнение людей по всем актуальным вопросам. Для оптимизации этой работы по инициативе руководства УАП ДП СКО в популярной соцсети Instagram был создан официальный аккаунт. Инициатива реализована в рамках исполнения принципа "Полиция в шаговой доступности", а также сервисной модели работы полиции, - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

В ленте аккаунта размещаются важные объявления, контактные данные, профилактические материалы. Налаживается прием обращений и вопросов через direct-сообщения. В скором будущем планируется создание аккаунтов УАП ДП СКО в Facebook и ВКонтакте.

В этом году в рамках акции "Приемная на дороге" полицейские СКО приняли и обработали свыше 2 тыс. различных вопросов пользователей.

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