Ветер и туман ожидаются в Казахстане

Штормовые предупреждения объявлены в шести областях страны.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 17 октября, сообщает zakon.kz.

Ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

На севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке, на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром 17, 18 октября ожидается туман.

Днем 17, сутки 18-19 октября в Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

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