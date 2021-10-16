Три человека погибли во время наводнения в Индии

Из-за обильных осадков пропали без вести по меньшей мере 10 человек.

Проливной дождь обрушился на несколько частей Кералы, вызвав затопление нескольких районов, дорог и нанеся обширный ущерб, передает zakon.kz.

Между тем, Метеорологический департамент Индии (IMD) объявил красную тревогу в пяти округах Патанамтхитта, Коттаям, Эрнакулам, Идукки и Триссур и оранжевую тревогу для семи районов штата, - пишет asianetnews.com.

По данным IMD, оранжевая тревога была объявлена в столице штата Тируванантапурам, включая районы Коллам, Алаппужа, Палаккад, Малапурам, Кожикоде и Ваянад.

Ожидается, что в Керале до утра 17-18 октября выпадут обильные дожди. Сокращение количества осадков прогнозируется с 19 октября, - говорится в сообщении IMD.

Также сообщается, что в Коттаяме пропали без вести по меньшей мере 10 человек.

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