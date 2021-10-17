Задержаны подозреваемые в сбыте паленого алкоголя, убившего 18 россиян

Число пострадавших все еще уточняется.

В Екатеринбурге задержали двоих подозреваемых в продаже суррогатного алкоголя, который стал причиной смерти 18 человек, передает zakon.kz.

Это местные жители 1978 и 1967 годов рождения. Правоохранительные органы проверяют возможные места производства и сбыта суррогата, выясняют круг связей подозреваемых и то, как долго они занимались незаконным бизнесом, выясняется точное число пострадавших от их продукции, - сообщил rg.ru пресс-секретарь главка МВД Свердловский области Валерий Горелых.

Ранее стало известно о 16 погибших от отравления метиловым спиртом. По последним данным жертв паленой продукции стало больше - 18 человек.

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