В Казахстане за сутки зарегистрировали 1805 случаев заражения COVID-19

Всего в стране подтверждено 916 504 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 октября 2021 года. По сравнению со вчерашним днем опять фиксируется небольшое снижение выявленных зараженных. Почти на 100 человек. Исключением стала столица. В Нур-Султане заболевших на 20 человек больше, чем 15 октября, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан – 256,
- в городе Алматы – 320,
- в городе Шымкент – 56,
- в Акмолинской области – 125,
- в Актюбинской области – 33,
- в Алматинской области – 153,
- в Атырауской области – 38,
- в ВКО – 90,
- в Жамбылской области – 21,
- в ЗКО – 55,
- в Карагандинской области – 152,
- в Костанайской области – 111,
- в Кызылординской области – 35,
- в Мангистауской области – 8,
- в Павлодарской области – 172,
- в СКО – 148,
- в Туркестанской области – 32.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1731 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 196,
- в городе Алматы - 377,
- в городе Шымкент - 50,
- в Акмолинской области - 51,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 221,
- в Атырауской области - 8,
- в ВКО - 190,
- в Жамбылской области - 53,
- в ЗКО - 122,
- в Карагандинской области - 137,
- в Костанайской области - 137,
- в Кызылординской области – 37,
- в Мангыстауской области - 8,
- в Павлодарской области - 24,
- в СКО - 84,
- в Туркестанской области - 36.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 858 661 человек.
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