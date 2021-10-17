В Казахстане за сутки зарегистрировали 1805 случаев заражения COVID-19

Всего в стране подтверждено 916 504 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 октября 2021 года. По сравнению со вчерашним днем опять фиксируется небольшое снижение выявленных зараженных. Почти на 100 человек. Исключением стала столица. В Нур-Султане заболевших на 20 человек больше, чем 15 октября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 256,

в городе Алматы – 320,

в городе Шымкент – 56,

в Акмолинской области – 125,

в Актюбинской области – 33,

в Алматинской области – 153,

в Атырауской области – 38,

в ВКО – 90,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 55,

в Карагандинской области – 152,

в Костанайской области – 111,

в Кызылординской области – 35,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 172,

в СКО – 148,

в Туркестанской области – 32.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1731 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 196,

в городе Алматы - 377,

в городе Шымкент - 50,

в Акмолинской области - 51,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 221,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 190,

в Жамбылской области - 53,

в ЗКО - 122,

в Карагандинской области - 137,

в Костанайской области - 137,

в Кызылординской области – 37,

в Мангыстауской области - 8,

в Павлодарской области - 24,

в СКО - 84,

в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 858 661 человек.

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