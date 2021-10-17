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В Казахстане за сутки зарегистрировали 1805 случаев заражения COVID-19

Фото: zakon.kz / Павел Михеев 17 октября 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 916 504 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 октября 2021 года. По сравнению со вчерашним днем опять фиксируется небольшое снижение выявленных зараженных. Почти на 100 человек. Исключением стала столица. В Нур-Султане заболевших на 20 человек больше, чем 15 октября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 256,
  • в городе Алматы – 320,
  • в городе Шымкент – 56,
  • в Акмолинской области – 125,
  • в Актюбинской области – 33,
  • в Алматинской области – 153,
  • в Атырауской области – 38,
  • в ВКО – 90,
  • в Жамбылской области – 21,
  • в ЗКО – 55,
  • в Карагандинской области – 152,
  • в Костанайской области – 111,
  • в Кызылординской области – 35,
  • в Мангистауской области – 8,
  • в Павлодарской области – 172,
  • в СКО – 148,
  • в Туркестанской области – 32.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1731 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 196,
  • в городе Алматы - 377,
  • в городе Шымкент - 50,
  • в Акмолинской области - 51,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 221,
  • в Атырауской области - 8,
  • в ВКО - 190,
  • в Жамбылской области - 53,
  • в ЗКО - 122,
  • в Карагандинской области - 137,
  • в Костанайской области - 137,
  • в Кызылординской области – 37,
  • в Мангыстауской области - 8,
  • в Павлодарской области - 24,
  • в СКО - 84,
  • в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 858 661 человек.

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