Еще одна область переместилась в "красную" зону по коронавирусу

Приложение zakon.kz
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Необходимо отметить, что при этом Актюбинская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону, а Шымкент из "зеленой" в "желтую".
Костанайская область переместилась в "красную" зону по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября 2021 года.
Необходимо отметить, что Актюбинская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону, а Шымкент - из "зеленой" в "желтую".
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент и Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
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