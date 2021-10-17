Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Казахстане

Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана, в Кербулакском районе.

16 октября в 21:17 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 167 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана, в Кербулакском районе (горная местность, в 25-ти км от села Басши).

Энергетический класс землетрясения 8.4.

Магнитуда MPV 3.5.

Координаты эпицентра 44.07° с.ш. 78.60° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. пресс-служба ДЧС Алматинской области

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!