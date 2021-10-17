Водитель, сбив насмерть девушку и разбив две машины, попытался скрыться

Его задержали окружающие и удерживали до приезда полицейских. Водителя увезли на медицинское освидетельствование. Но по словам свидетелей, и без того было видно, что он сильно пьян.

Трагедия произошла в ночь на 17 октября, сообщает корреспондент zakon.kz.

Девушка вышла из супермаркета Magnum на Талгарском тракте и, стоя на обочине, ловила такси.

Автомобиль Honda CR-V двигался по трассе в восточном направлении. Выехав на обочину, водитель сбил девушку. От удара ее отбросило в сторону.

Водитель Honda не остановился и скрылся с места ДТП. Примерно через километр он поравнялся с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся попутно в правом ряду. Водитель Honda, догнав Toyota, врезался ей в заднее крыло.

Toyota, потеряв управление, вылетела с дороги и врезалась в припаркованный Mercedes C-класса. От удара Mercedes ударило о забор ресторана.

Honda выбросило на полосу встречного движения, где она остановилась поперек дороги. Из автомобиля вышел водитель. По словам очевидцев, стал агрессивно себя вести, после чего вновь попытался скрыться. Окружающие не дали ему этого сделать. Задержали его и удерживали вплоть до прибытия сотрудников полиции.

Водителя увезли на медицинское освидетельствование. Но по словам свидетелей, и без того было видно, что он сильно пьян.

Сбитая девушка скончалась до прибытия скорой помощи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!