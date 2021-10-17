На Гаити похитили 17 американских миссионеров

Американцы находились в автобусе, который ехал в аэропорт.

В столице Гаити городе Порт-о-Пренсе неизвестными похищены 17 человек – христианские миссионеры из США и члены их семей, сообщает zakon.kz.

По данным The New York Times, американцы находились в автобусе, который ехал в аэропорт.

Отмечается, что в охваченном социальным и экономическом кризисом островном государстве похищения людей с целью выкупа стали обыденным явлением, однако впервые была похищена столь многочисленная группа американских граждан. Страна много лет находится в политическом кризисе, а около половины острова контролируют преступные группировки.

Ранее злоумышленники обстреляли школьный автобус в Порт-о-Пренсе, ранив не менее пяти человек, включая студентов, а еще один общественный автобус был угнан.

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