На Гаити похитили 17 американских миссионеров

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Американцы находились в автобусе, который ехал в аэропорт.
В столице Гаити городе Порт-о-Пренсе неизвестными похищены 17 человек – христианские миссионеры из США и члены их семей, сообщает zakon.kz.
По данным The New York Times, американцы находились в автобусе, который ехал в аэропорт.
Отмечается, что в охваченном социальным и экономическом кризисом островном государстве похищения людей с целью выкупа стали обыденным явлением, однако впервые была похищена столь многочисленная группа американских граждан. Страна много лет находится в политическом кризисе, а около половины острова контролируют преступные группировки.
Ранее злоумышленники обстреляли школьный автобус в Порт-о-Пренсе, ранив не менее пяти человек, включая студентов, а еще один общественный автобус был угнан.
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