9 нарушителей карантина привлекли к адмответственности за сутки в столице

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, выявляя нарушения карантина на объектах предпринимательства города, сообщает zakon.kz.

Так, за сутки 15 октября 9 столичных заведений допустили различные нарушения ограничительных и карантинных мер.

В районе Алматы установленный режим работы игнорировали ресторан "Лапша", кафе "Киш миш", "Gentles", лаундж-бар "Мармелад".

Не соблюдали карантин в лаундж-баре "Барвиха", игровом клубе "Oina", караоке "Рыба моей мечты", которые расположены в Сарыаркинском районе.

Также в список нарушителей попали ресторанный комплекс "Garage" и рестобар "Inforno" в районе Есиль.

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Несмотря на снижение активности заболеваемости, единственной эффективной защитой от коронавируса на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации, а также соблюдение санитарных норм.

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