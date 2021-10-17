Спасенного от собак пеликана из ВКО приютил алматинский зоопарк

Этой осенью это уже второй такой найденыш, который прибыл в алматинский зоопарк. Первого привезли две недели назад из Актау.

История с пеликаном, которого полицейский защитил от бродячих собак в Восточном Казахстане, получила счастливое продолжение, передает zakon.kz.

Раненую птицу доставили в Алматы поездом.

Если быть точным, его привезли на поезде неравнодушные жители поселка Белоусовка Глубоковского района ВКО, - говорится в сообщении зоопарка.

Это птенец розового пеликана, и ему около трех месяцев. Он довольно поздно вылупился, и ему не хватило сил долететь до мест зимовки.

Этой осенью это уже второй такой найденыш, который прибыл в алматинский зоопарк. Первого привезли две недели назад из Актау.

Малыш проведет месяц на карантине в ветеринарной части, где за ним будут наблюдать, проведут профилактические прививки от птичьих болезней, избавят от паразитов. Затем он присоединится к своим собратьям Фимке, Халифу и другим в домике пеликанов.

Добро пожаловать, пеликан. Надеемся, что тебе у нас понравится. А вы знаете, сколько у нас всего живет спасенных пеликанов?

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