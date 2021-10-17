Мясников напомнил об опасности употребления сладкой газировки

Удовольствие, которое получаешь от них, проходит быстро, но последствия могут быть крайне неприятными. Диабет, ожирение, онкология.

Наибольшую опасность для здоровья представляют сладкие газированные напитки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает zakon.kz.

В передаче на телеканале "Россия 1" он рассказал, что люди регулярно покупают подобные напитки, так как пристрастились к ним из-за выделяемого при употреблении продукта серотонина - гормона счастья.

Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...>. И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца. Александр Мясников

Удовольствие, которое получаешь от них, проходит быстро, но последствия могут быть крайне неприятными.

Что же можно пить без опаски, кроме обычной воды? Специалист рассказал о целебном эффекте кофе и чая. Так, любимый нами напиток инков полезен для печени и уменьшает аритмию. По словам Мясникова, можно спокойно пить две-три чашки кофе в день.

Ранее Мясников предупредил об опасном последствии регулярного приема витамина C в виде таблеток. Специалист объяснил, что синтетический витамин усваивается организмом хуже, чем витамин в натуральных продуктах. По словам врача, частое применение витамина C в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках.

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