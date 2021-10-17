В Госдуме предложили ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Володин отметил, что к Нобелевской премии в области фундаментальных наук вопросов нет, понятно, за что их вручают. Но в случае с Премией мира четкие критерии и оценки отсутствуют.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале он обосновывает свою позицию тем, что у данной премии нет четких критериев оценки, а также потому, что ранее несколько ее лауреатов впоследствии были признаны виновными или причастными к преступлениям.

Володин отметил, что к Нобелевской премии в области фундаментальных наук вопросов нет, понятно, за что их вручают. Но в случае с Премией мира четкие критерии и оценки отсутствуют.

Рассуждая о Премии мира, Володин перечислил некоторые имена лауреатов. Так, правление первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, по мнению Володина, "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века – распаду СССР". А политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи через 25 лет после вручения премии обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа. Барак Обама получил премию в первые месяцы президентского срока, когда говорить о результатах его работы было преждевременно.

Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. спикер Госдумы Вячеслав Володин

Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

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