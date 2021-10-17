"Кайрат" стал 17-кратным обладателем Кубка Казахстана

В решающей схватке со счетом 4:3 "Кайрат" обыграл "Атырау".

В Нур-Султане завершились игры очередного розыгрыша Кубка страны по футзалу, передает zakon.kz.

В финале за почетный трофей встретились две лучшие команды республики - алматинский "Кайрат" и "Атырау".

Напомним, что 8 октября именно эти коллективы разыграли Суперкубок Казахстана, тогда алматинцы забрали титул. И на этот раз "Кайрат" не стал огорчать своих болельщиков и снова стал обладателем Кубка.

В решающей схватке со счетом 4:3 "Кайрат" обыграл "Атырау".

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