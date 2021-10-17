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Легкомоторный самолет разбился близ озера Балхаш в Алматинской области

Фото: pixabay.com 17 октября 2021, 16:36

На борту находились два человека - член экипажа и пассажир.

Воздушное судно Cessna 182 разбилось близ озера Балхаш в Алматинской области, передает zakon.kz.

17 октября на воздушном судне Cessna 182 выполнялся чартерный рейс, в 11.15 поступила информация на брифинг Караганды – по сообщению командира воздушного судна, при взлете с площадки воздушное судно перевернулось, - сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как уточняется, на борту находились два человека - член экипажа и пассажир. Они не пострадали.

По сообщению командира воздушного судна, самолет полностью разрушен.

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