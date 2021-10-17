Замакима Семея могут наказать за то, что учителя подметали улицы

За подобные нарушения уже наказано порядка 200 руководителей по РК.

Учителей в Семее отвлекли от учебного процесса и отправили подметать улицы, передает zakon.kz.

Судя по всему, такое поручение было дано заместителем акима города. По крайней мере, письмо с таким содержанием было направлено в школы. Привлечение к несвойственным функциям запрещено законом, который был принят в декабре 2019 года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы понять - учителя должны заниматься только прямыми функциональными обязанностями, - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Он уточнил, что за подобные нарушения уже наказано порядка 200 руководителей, начиная от привлечения к дисциплинарной и административной ответственности и заканчивая увольнением.

В связи с инцидентом в Семее Департаментом по обеспечению качества в сфере образования начато административное дело, проводится проверка. В случае подтверждения причастности заместителя акима города данное должностное лицо и иные лица будут привлечены к административной ответственности. Мы также обратимся в Агентство по делам государственной службы для принятия необходимых мер. Также к ответственности должна быть привлечена и руководитель отдела образования города, - резюмировал Аймагамбетов.

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