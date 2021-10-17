Вылетевший из Алматы в Нур-Султан самолет вынужденно вернулся в аэропорт

В данный момент ведутся технические работы для устранения возможной неполадки.

Авиакомпания заменила самолет и отправила пассажиров в столицу с опозданием в пять часов, передает zakon.kz.

17 октября в 16:50 вернулся в аэропорт вылета самолет Embraer 190 Е2 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме. После замены самолета пассажиры отправятся в пункт назначения в 21:50 по местному времени, - рассказали в пресс-службе Air Astana.

Как уточняется, причиной возврата стала разница показаний индикатора путевой скорости командира и второго пилота. В данный момент ведутся технические работы для устранения возможной неполадки.

Перед вылетом самолет прошел все необходимые проверки. Безопасность - приоритет авиакомпании. Самолеты Embraer 190 Е2 эксплуатируются в авиакомпании на маршрутах по Казахстану и в соседние страны. Предыдущая модель Embraer 190 была выведена из флота, - резюмируется в сообщении.

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