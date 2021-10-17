Пьяного тракториста задержали на трассе в Павлодарской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Нетрезвого водителя лишили прав на семь лет.
Правоохранители составили административный материал, передает zakon.kz.
Полицейские Аксу остановили водителя трактора во время патруля на трассе Ленинский-Курчатов недалеко от села имени Мамаита Омарова.
Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал Pavlodarnews.kz начальник городского отдела полиции Даулет Молдабаев. – За нарушение части 1 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях составили административный материал, который рассмотрели в суде.
По решению суда водителя лишили прав на семь лет и арестовали на 15 суток.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!