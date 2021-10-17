Пьяного тракториста задержали на трассе в Павлодарской области

Нетрезвого водителя лишили прав на семь лет.

Правоохранители составили административный материал, передает zakon.kz.

Полицейские Аксу остановили водителя трактора во время патруля на трассе Ленинский-Курчатов недалеко от села имени Мамаита Омарова.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал Pavlodarnews.kz начальник городского отдела полиции Даулет Молдабаев. – За нарушение части 1 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях составили административный материал, который рассмотрели в суде.

По решению суда водителя лишили прав на семь лет и арестовали на 15 суток.

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