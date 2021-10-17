Землетрясение произошло в Польше

Приложение zakon.kz
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Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
На юго-западе Польши произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает zakon.kz.
Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 32 км к северу от города Легница. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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