Землетрясение произошло в Польше

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

На юго-западе Польши произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 32 км к северу от города Легница. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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