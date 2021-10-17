Макгрегор сломал нос известному диджею

По словам избитого, Конор напал без всякого повода.

Известный итальянский диджей Франческо Факинетти рассказал, что боец UFC Конор Макгрегор напал на него и сломал нос, передает zakon.kz.

Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом, - приводит gazeta.ru слова Факинетти.

Также диджей назвал Макгрегора опасным и жестоким человеком.

Я получил удар ни за что. Этот удар мог достаться кому угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю суд на Макгрегора, - сказал Факинетти.

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