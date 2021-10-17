Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана

Фото: pixabay.com 17 октября 2021, 21:32

Синоптики предупреждают о сильном ветре и тумане.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 18 октября, сообщает zakon.kz.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ