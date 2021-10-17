Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана

Приложение zakon.kz
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Синоптики предупреждают о сильном ветре и тумане.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 18 октября, сообщает zakon.kz.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.
Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.
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