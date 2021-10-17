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Газ временно отключат в ряде жилых домов в Алматы

Фото: zakon.kz / Павел Михеев 17 октября 2021, 22:06

С 18 по 19 октября будет проведена замена участка газопровода.

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" сообщает о проведении профилактических противоаварийных ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм, передает zakon.kz.

С целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Бостандыкского района необходимо заменить участок газопровода. В этой связи с 18 по 19 октября будет произведено отключение подачи газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в мкр. "Нур Алатау" от пр. Аль-Фараби - ул. Токжайлау - Кажекеева - Подгорная; мкр. "Мирас", ул. Лисянского, - рассказали в пресс-службе акимата города.

Как уточняется, ремонтно-аварийными бригадами принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей.

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