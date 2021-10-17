Билла Клинтона выписали из больницы

Он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков.

Представитель экс-президента США Билла Клинтона рассказал о том, что бывший глава Штатов выписан из больницы, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Бывший президент Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков, - приводит Анхель Уренья в Twitter заявление врачей медицинского центра.

12 октября, после ухудшения самочувствия, его доставили в одну из больниц Калифорнии. Причиной срочной госпитализации стала инфекция, не связанная с COVID-19. К ухудшению самочувствия привело заражение крови (сепсис) – осложнение от инфекции в мочевыводящих путях.

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