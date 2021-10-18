Более 18 млн долларов выиграла российская команда по Dota 2

Общий призовой фонд турнира по Dota 2 составил более 40 млн долларов.

Киберспортивная команда Team Spirit из России победила китайский коллектив PSG.LGD в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10. Игра завершилась со счетом 3:2, передает zakon.kz со ссылкой на rt.ru.

Team Spirit стала второй командой из СНГ и первой из России, которой удалось стать победителем в гранд-финале самого престижного турнира по Dota 2.

Общий призовой фонд турнира составляет больше 40 млн долларов. За победу Team Spirit получит более 18 млн долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!