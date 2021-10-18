Крупный пожар произошел в промзоне Актау

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Площадь возгорания составила 150 кв. м.
Мусор загорелся на территории промышленной зоны № 3 в Актау, передает zakon.kz.
Инцидент произошел сегодня, 17 октября. Сообщение в службу пожаротушения поступило в 15:45. Площадь возгорания составила 150 кв. м, - рассказали tumba.kz в пресс-службе Департамента по ЧС Мангистауской области.
На место пожара прибыли две единицы пожарной техники и семь огнеборцев. Им удалось ликвидировать возгорание за короткое время.
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