Крупный пожар произошел в промзоне Актау

Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Мусор загорелся на территории промышленной зоны № 3 в Актау, передает zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 17 октября. Сообщение в службу пожаротушения поступило в 15:45. Площадь возгорания составила 150 кв. м, - рассказали tumba.kz в пресс-службе Департамента по ЧС Мангистауской области.

На место пожара прибыли две единицы пожарной техники и семь огнеборцев. Им удалось ликвидировать возгорание за короткое время.

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