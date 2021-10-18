Врач назвала продукты для очищения организма от токсинов

При трехразовом питании необходимо пить чистую воду или травяной чай между приемами пищи, а также исключить перекусы и напитки с добавлением сахара.

Врач-эндокринолог рассказала, какие продукты лучше всего помогают очистить организм от токсинов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско подчеркнула, что при трехразовом питании необходимо пить чистую воду или травяной чай между приемами пищи, а также исключить перекусы и напитки с добавлением сахара: например, капучино, сладкий морс и другую жидкость с подсластителями.

Основу рациона должны составлять овощи — именно они дают организму достаточное количество клетчатки, которая и выводит токсичные вещества, служит питанием для бактерий. Кроме того, овощи — это еще и источники витаминов и минералов. Следует отдельно упомянуть корневые овощи, которые благотворно сказываются на пищеварении и работе печени, — отметила диетолог.

По ее словам, похожими функциями обладают специи. Например, куркума, черный перец, кардамон, мускатный орех. В рацион важно включить ферментированные продукты — квашеную капусту, маринованные огурцы и кисломолочную продукцию. Благодаря им стимулируется пищеварение, нормализуется микрофлора, а организм насыщается дополнительными витаминами и минеральными веществами.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!