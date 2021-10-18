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Более 1600 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 18 октября 2021, 07:59

Всего в стране подтверждено 918 146 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1642 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано снижение зараженных на 163 случаев. Наиболее благоприятная эпидситуация остается в Мангистауской области, всего четверо зараженных КВИ за сутки, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 238,
  • в городе Алматы – 318,
  • в городе Шымкент – 16,
  • в Акмолинской области – 122,
  • в Актюбинской области – 25,
  • в Алматинской области – 107,
  • в Атырауской области – 42,
  • в ВКО – 103,
  • в Жамбылской области – 21,
  • в ЗКО – 37,
  • в Карагандинской области – 149,
  • в Костанайской области – 114,
  • в Кызылординской области – 22,
  • в Мангистауской области – 4,
  • в Павлодарской области – 168,
  • в СКО – 132,
  • в Туркестанской области – 24.

Всего в стране подтверждено 918 146 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 290,
  • в городе Алматы - 185,
  • в городе Шымкент - 18,
  • в Акмолинской области - 53,
  • в Актюбинской области - 11,
  • в Алматинской области - 144,
  • в Атырауской области - 63,
  • в ВКО - 169,
  • в Жамбылской области - 51,
  • в ЗКО - 93,
  • в Карагандинской области - 135,
  • в Костанайской области - 0,
  • в Кызылординской области – 17,
  • в Мангистауской области - 19,
  • в Павлодарской области - 131,
  • в СКО - 34,
  • в Туркестанской области - 46.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 860 120 человек.

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