Более 1600 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Всего в стране подтверждено 918 146 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1642 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано снижение зараженных на 163 случаев. Наиболее благоприятная эпидситуация остается в Мангистауской области, всего четверо зараженных КВИ за сутки, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 238,

в городе Алматы – 318,

в городе Шымкент – 16,

в Акмолинской области – 122,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 107,

в Атырауской области – 42,

в ВКО – 103,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 37,

в Карагандинской области – 149,

в Костанайской области – 114,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 168,

в СКО – 132,

в Туркестанской области – 24.

Всего в стране подтверждено 918 146 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 290,

в городе Алматы - 185,

в городе Шымкент - 18,

в Акмолинской области - 53,

в Актюбинской области - 11,

в Алматинской области - 144,

в Атырауской области - 63,

в ВКО - 169,

в Жамбылской области - 51,

в ЗКО - 93,

в Карагандинской области - 135,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 17,

в Мангистауской области - 19,

в Павлодарской области - 131,

в СКО - 34,

в Туркестанской области - 46.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 860 120 человек.

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