Сколько казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275+ и 6550 КВИ-), из них в стационарах находятся 9329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 628 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 177,• на аппарате ИВЛ – 104.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 октября 2021 года

16.10.2021 г. зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 78 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 995, летальных случаев – 4962, выздоровевших – 66 483.

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