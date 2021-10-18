Ситуация с дизтопливом не должна повториться - глава Минэнерго

Можно называть разные причины сбоев в работе завода - министр.

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе совещание по вопросам обеспечения дизельным топливом, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, министру рассказали о текущей ситуации на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что в августе-сентябре в Казахстане зафиксирован аномальный рост потребления дизтоплива. Причиной стала ее низкая стоимость, которая спровоцировала отток продукта транзитными большегрузами. Сегодня ситуация фактически перешла в ручной режим управления. Министерством энергетики перед нами поставлена задача по скорейшей стабилизации рынка и обеспечению качественным топливом. Ежедневно на Шымкентском заводе вырабатывается около 5,5 тыс. тонн дизельного топлива, на Атырауском - около 4,4 тыс. тонн, - сообщил заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Данияр Тиесов.

За 14 дней двумя заводами произведено 133 тыс. тонн дизельного топлива, что на 4 тыс. тонн больше плановых показателей.

Всего за 9 месяцев этого года на трех НПЗ выработано 3,7 млн тонн дизтоплива.

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Кроме того, стало известно, что в связи с текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов принято решение о переносе сроков ремонта Атырауского НПЗ на следующий год.

В свою очередь министр энергетики потребовал от руководителей нефтеперерабатывающих компаний обеспечения бесперебойной работы предприятий.

Особо отмечаю, что первостепенной задачей руководства и коллектива НПЗ является надежное и стабильное функционирование завода. Можно называть разные причины сбоев в работе завода. Но подобная ситуация, когда страна осталась без запасов топлива больше не должна повториться, - сказал Мирзагалиев.

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Глава ведомства также акцентировал внимание на вопросах качества дизельного топлива, реализуемого на АЗС.

Прошу КазМунайГаз внести предложения по системе контроля качества горюче-смазочных материалов по всей цепочке поставок: от НПЗ до АЗС, - заключил министр.

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