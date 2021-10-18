Постковидный синдром: симптомы и последствия

Что может спровоцировать появление постковидного синдрома.

Более полутора лет Казахстан вместе со всем миром ведет борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Коронавирус так же неожиданно ворвался в нашу жизнь, как и упорно не хочет из нее уходить. В период, когда ученые приступили к разработке вакцины, вирус начал мутировать, становясь более заразным и устойчивым к препаратам. Более того, врачи склонны считать, что порой страшно не само заболевание, а его последствия. Что такое постковидный синдром, разбиралась журналист zakon.kz.

Постковидный синдром говорит о том, что вирус остался в организме человека, несмотря на выздоровление. Он имеет волнообразное течение и может длиться от пары недель до нескольких месяцев, протекать то с обострениями, то с улучшением состояния, говорит врач-аллерголог с 40-летним стажем Элеонора Старцева. Исследования в этом вопросе ведутся до сих пор, так как коронавирус и его последствия изучены не до конца. Но каждая новая "волна" переносится легче, недуг отступает.

Любой человек, независимо от тяжести перенесенного коронавируса, может столкнуться с постковидным синдромом. Основным, в чем убедились специалисты, является психоэмоциональное состояние человека на момент заражения вирусом. Каждый случай, отмечает эксперт, индивидуален.

Элеонора Старцева / фото: instagram/sovminka

У ковида есть особенность - он бьет по тем местам, где ранее выявлены хронические заболевания, которые обостряются из-за него. Где тонко - там и рвется, - отмечает эндокринолог Жанай Аканов.

В организме в процессе болезни могут сформироваться органы-мишени, которые станут целью агрессии вируса. В первую очередь это будет головной мозг. Частым бывает нарушение вестибулярного аппарата, что сопровождается затяжным головокружением и астенией (бессилием).

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Влияние постковидного синдрома на ЦНС

Врачи отмечают, что постковидный синдром сильно бьет по психике. Нарушения функциональности центральной нервной системы - это непосредственное влияние самого коронавируса. Пациенты часто говорят о "тумане в голове" - им тяжело сосредоточиться и обрабатывать информацию так, как это было раньше. Они страдают бессонницей, чувствуют беспочвенный страх.

Если затрагивать тему неврологии, то психотерапевт Жибек Жолдасова выделяет две разновидности постковидного синдрома.

В первом случае он имеет невротические проявления: тревога, страхи, нарушение сна, нервозность, беспокойство, слабость, утомляемость. Они, по словам специалиста, связаны с болезненным ощущением того, что человек перенес ковид. Но это, скорее, не последствия заболевания, а именно расстройство психики, которое лечится как обычный невроз.

Второй случай - психоорганический - более разрушительный и требующий внимания. Здесь идет поражение нервной системы, снижение кровообращения - из-за высокого уровня интоксикации пострадал мозг. Поэтому обследование у невропатолога обязательно, как и подробное исследование мозга посредством КТ/МРТ, чтобы узнать о повреждениях.

Однако серьезные поражения не могут проявляться без невротических расстройств. Лечение должно быть комплексным.

Нужно восстанавливать кровообращение головного мозга и параллельно лечить сопутствующие заболевания (страх, тревога, депрессия) с учетом того, что это было органическое поражение, не невротическое, в отличие от первой группы, - говорит Жибек Жолдасова.

Важно отметить, что человек может сам спровоцировать постковидный синдром. Толчком служит страх, который он испытывает после перенесенного заболевания, после нахождения в больнице. Но самостоятельно пытаться справиться или игнорировать подобные проявления не стоит. Лучше обратиться к специалисту, который выпишет противотревожные препараты, антидепрессанты, либо прибегнет к психотерапевтическим методам лечения.

Пожилые люди обычно тяжелее переносят постковидный синдром. Они говорят об ухудшении памяти и прочих когнитивных функций. В некоторых случаях ковид стал триггером для проявления деменции из-за интоксикации и истощения организма. При этом ее зачатки могли сформироваться годами ранее, но мозг был в состоянии с ними справляться.

Есть пациенты, у которых фиксировались легкие признаки слабоумия, но из-за болезни все ухудшилось - от довыраженной до тяжелой степени.

Нужно вакцинироваться, чтобы защитить мозг от развития дементных состояний. Из-за ковида пожилых людей с деменцией или болезнью Альцгеймера стало гораздо больше, - подчеркивает Жолдасова.

Что же до вакцинации, то привитые легче переносили заболевание и справлялись с постковидным синдромом. Вакцина дополнительно стимулирует иммунную систему. Для непривитых невропатологи и психотерапевты назначают стандартное лечение, которое повышает общий тонус организма. Прописываются препараты-строители для нервных клеток, что иногда занимает длительное время. Однако человек рано или поздно выходит из этого состояния. Исследования показывают, что в итоге организм справляется с постковидным синдромом.

Жибек Жолдасова / из личного архива эксперта

Влияние постковидного синдрома на бронхо-легочное дерево

По наблюдениям Элеоноры Старцевой, у 30-40% пациентов изменения после КВИ наблюдаются в легких. После острой фазы заболевания в дальнейшем могут развиться осложнения: фиброз (рубцовые изменения), ателектаз (спад легочной ткани). Это серьезные заболевания, приводящие к дыхательной недостаточности, что грозит инвалидностью.

Также постковидный синдром характеризуется одышкой, затрудненным дыханием, тяжестью в грудной клетке, кашлем с трудно отдаляемой мокротой, повышенной потливостью и резко выраженной слабостью. Такие симптомы перечислила пульмонолог Зоя Ким.

У специалиста были случаи, когда один из членов семьи заболевал ковидом за пределами города. Он отказался от стационарного лечения, несмотря на 50%-е поражение легких. На четвертый день заразились все члены семьи, а на пятый их госпитализировали.

В зоне риска подхватить постковидный синдром вновь оказались пожилые с хроническими заболеваниями и люди со слабым иммунитетом, независимо от пола и возраста, - отмечает пульмонолог.

Всем перенесшим коронавирусную пневмонию рекомендуется наблюдаться у пульмонолога в течение 6-12 месяцев и пройти комплексную программу реабилитации.

Но, опять же, важна именно психологическая реабилитация. Если человек чувствует себя уверенно в том, что он справится, у него больше шансов вернуться к прежнему образу жизни.

Зоя Ким / фото: sbsmed.kz

Влияние постковидного синдрома на ЖКТ

Поражение сосудов при коронавирусе происходит и в желудочно-кишечном тракте. Гастроэнтеролог Жанэль Джумагулова перечислила следующие симптомы, характеризующие постковидный синдром: боли в животе, изжога, тяжесть в подреберье, снижение/отсутствие аппетита, извращение вкуса.

В острой фазе он иногда сопровождается диареей, тошнотой, рвотой, тромбозом сосудов ЖКТ. Последнее может стать причиной некроза кишечника, который требует хирургического лечения вплоть до резекции кишки или резекции части желудка (удаление части кишки или желудка). Резкие боли в области живота, общая слабость, в редких случаях - потеря сознания свидетельствуют не только о проблемах с легкими. Таким образом может проявляться и инфаркт кишечника.

У вакцинированных постковидный синдром проходил либо в легкой форме, либо его не было вовсе, - отмечает Жанэль Джумагулова.

Длиться недуг может от пары недель до нескольких месяцев в зависимости от лечения.

Гастроэнтерологи часто наблюдают у пациентов с постковидным синдромом поражение кишечника из-за принимаемых лекарств. При возникновении проблем с ЖКТ после коронавируса следует обращаться к специалисту, поскольку предстоит сдача специфических анализов и такое же специфическое лечение.

Медикаментов для лечения коронавирусной инфекции пока нет. Но есть вакцина, способная предотвратить тяжелое течение заболевания.

Жанэль Джумагулова / фото: sbsmed.kz

Влияние постковидного синдрома на сердечно-сосудистую систему

Не обходит постковид и сердечно-сосудистую систему. У пациентов, по словам кардиолога и магистра медицинских наук Инны Лещинской-Поповой, наблюдались учащенное сердцебиение, ощущение тревожности, пониженное или повышенное давление, частым явлением была одышка.

Осложнения наблюдались и у мужчин, и у женщин разного возраста.

Эксперт рассказала о пациентке старше 40 лет, которая перенесла коронавирус в легкой форме, - несколько дней у нее была высокая температура с признаками катаральных явлений верхних дыхательных путей. Но беспокоило пациентку повышенное давление, которого раньше не наблюдалось.

До заболевания давление было 130/90, а после держалось до 145/90. При этом женщина испытывала головные боли. У нее развилась гипертензия, в связи с чем специалисты разрабатывали и подбирали специальную терапию, - пояснила доктор.

Оттягивание лечения при явных симптомах и попытки вылечиться самостоятельно могут привести к фатальному исходу.

Инна Лещинская-Попова / из личного архива специалиста

Влияние постковидного синдрома на эндокринную систему

Врач-эндокринолог Жанай Аканов отмечает, что у пациентов с сахарным диабетом после коронавируса отмечалось стойкое повышение уровня сахара. Оно тяжело купировалось без помощи медицинского вмешательства.

На фоне ковида заболевания щитовидки встречаются гораздо реже. Обычно происходит снижение ее функций, нежели повышение.

В прошлом году среди врачей-эндокринологов появилось понятие "ковидный диабет", с которым все же удавалось справиться в 65-70% случаев. Состояние нельзя характеризовать как сахарный диабет какого-либо типа, потому что после заболевания происходит нарушение углеводного обмена. Впоследствии он восстанавливался благодаря препаратам. И в течение полугода после ковида многие пациенты восстановили углеводный обмен.

Использование кортикостероидов при лечении тяжелых форм вызывает временное повышение сахара в крови. У пациентов с тяжелой формой после 2-3 месяцев перенесенной пневмонии, при лечении которой использовались стероиды, сахар был повышен, - объясняет Жанай Аканов.

Жанай Аканов / из личного архива врача

Влияние постковидного синдрома на репродуктивную систему

Если сравнивать, кто тяжелее переносит ковид в целом - мужчины или женщины, то последние более выносливы к хроническим и тяжелым последствиям благодаря гормону эстрогену.

Любая вирусная инфекция влияет на репродуктивный цикл (менструацию) из-за интоксикации. В период болезни КВИ он может прекратиться полностью. Месячные - репродуктивная функция организма, которую он сам может отключить, чувствуя и риск для женщины. Если после выздоровления цикл долго не восстанавливается, есть смысл обратиться к гинекологу для выяснения причин.

При постковидном синдроме аменорея (отсутствие месячных в течение полугода) у женщин встречается часто.

Мужской организм относится к адреналовому типу, он склонен мгновенно решать проблемы - либо победа, либо поражение. Ковид влияет и на репродуктивные функции мужчин, в частности, на подвижность сперматозоидов. Если повышалась температура, болезнь протекала тяжело, то коронавирус будет негативно влиять на созревание сперматозоидов. Важно отметить, что самого вируса в тканях яичка не выявлялось. И обычно через три-четыре месяца после выздоровления у мужчин все приходило в норму.

Влияние постковидного синдрома на детей и пожилых

Педиатры сходятся во мнении, что назначение масочного режима детям 3-6 лет следует отложить, поскольку малыши не смогут описать трудности с дыханием или отрегулировать собственное затрудненное из-за маски дыхание.

Дети, вопреки распространенному заблуждению, не являются бессимптомными носителями вируса. Наоборот, их заражают в семьях, в кластерных очагах, поэтому так важно соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия в быту и дома, а также приучать к ним детей, - отмечает Наталья Маркина, которая уже 16 лет работает в области педиатрии.

Основной признак коронавирусной инфекции у детей - высокая температура, держащаяся несколько суток. Она может подниматься выше 40 градусов и плохо сбиваться.

По словам генерального директора Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, иммунолога Николая Крючкова, у детей также стоит обратить внимание на сильные головные боли и подавленность.

Психологическое консультирование важно начинать с первых дней заболевания, что способствует скорейшему выздоровлению. Для пациентов детского возраста, особенно с проявлениями фобий, тревожности, психологических расстройств, показана активная психологическая поддержка и лечение.

В целом, дети и подростки демонстрируют снижение когнитивных функций примерно в 30% случаев при предсуществующих проблемах. Именно поэтому психологическая реабилитация абсолютно необходима всем детям, перенесшим COVID-19.

Наталья Маркина / из личного архива спикера

Пожилые люди, как правило, уже имеют "букет" хронических заболеваний. К ним относятся: артериальная гипертония, проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет (чаще второго типа). Это говорит о повышенной степени риска у них. Но в то же время у пожилых иммунная система не такая активно-агрессивная, как у молодых и людей среднего возраста. У стариков другая проблема - тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом).

Парадокс - весь мир бросился на защиту уязвимых слоев населения: стариков, инвалидов, диабетиков и т. д., но они только сейчас подходят к вакцинации. Однако и мы, и страны СНГ решили выждать и вакцинировать основное население, а потом уже переходить к уязвимым слоям, - отмечает эндокринолог Аканов.

Рекомендации специалистов

К сожалению, пока не найдена точная формула борьбы с постковидным синдромом, равно как и никто не может сказать - проявится ли он после болезни, насколько тяжелым будет, как долго продлится. Пока есть лишь примерные сроки - постковидный синдром может протекать от пары недель до нескольких месяцев. Тут большую роль играет, каким было изначальное здоровье человека. Моральное состояние тоже играет важную роль. Пока врачи проводят исследования, опираясь на показания тех, кто к ним обращается.

Специалисты настоятельно не рекомендуют игнорировать признаки постковидного синдрома. В это время повышены риски инфарктов и/или инсультов, тромбообразований. Если, к примеру, после коронавируса участились гипертонические кризы, не стоит их избегать, нужно обратиться к кардиологу, чтобы избежать сердечно-сосудистых катастроф. Если чувствуется нарушение когнитивных функций (сна, памяти, внимания), то поможет невропатолог.

Важно обратиться к специалистам до того, как постковидный синдром перерастет в серьезные проблемы вплоть до инвалидности, потери трудоспособности и также фатального исхода.

Анна Туманова

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