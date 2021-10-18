Определились победители Кубка Казахстана по настольному теннису

Не всем удалось войти в список чемпионов, победили те, кто лучше подготовился.

14 мужских и 13 женских команд приехали в Алматы за почетным трофеем, передает zakon.kz.

Не всем удалось войти в список чемпионов, победили те, кто лучше подготовился. У мужчин золотые медали и Кубок достались представителям Восточно-Казахстанской области, которые в финале обыграли спортсменов Актюбинской области.

"Бронзу" завоевали карагандинцы.

У девушек сильнейшими оказались мастера малой ракетки из Карагандинской области, за ними расположились теннисисты из Шымкента и Восточного Казахстана.

Куандык Шынасилов

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