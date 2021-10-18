Под какими созвездиями рождаются богачи, рассказала парапсихолог

Названы четыре знака зодиака, представители которых обречены разбогатеть.

Названы топ-4 знаков зодиака, представители которых обречены разбогатеть, передает zakon.kz.

Для того, чтобы стать миллионером, недостаточно быть целеустремленным, очень важно еще и родиться под правильным знаком зодиака. Именно от этого нередко зависит успех в карьере и финансовых делах. Об этом teleprogramma.pro рассказала парапсихолог Оксана Лукина.

Она уточнила, под какими созвездиями рождаются богачи.

Козероги (22 декабря-19 января)

Живущие по правилу: "Деньги - не главное. Главное, чтобы они были" Козероги хорошо знают цену деньгам и не мыслят без них своего существования. Они крайне трудолюбивы, а деньги таких любят и сами, словно магнитом, тянутся к ним в кошелек.

Порой, потратив очередную кругленькую сумму, представители этого знака не понимают, как их бюджет не проседает в яму. Все просто - чем больше тратишь, тем больше приходит. У Козерогов есть средства всегда, даже когда их нет. Это они продают воздух в банках и делают деньги на мнительности и доверчивости людей.

Девы (23 августа-22 сентября)

Родившиеся под этим знаком каждое утро встают и пересматривают список самых богатых людей планеты - если их там нет, то идут на работу. Бытует мнение, что именно под знаком Дев рождено наибольшее количество миллионеров, и с этим нельзя не согласиться.

Представители этого знака зодиака живут под девизом: "Копейка рубль бережет и обязательно в бизнес уйдет". Кто хоть раз встречал в своей жизни Дев, то знает, что деньги водятся у них всегда. Родившиеся под этим знаком - педантичные и экономные люди, которые умеют сберечь каждую копеечку и вложить ее в правильное русло. Девы - это те миллионеры, которые, несмотря на огромные состояния, никогда не кичатся своим богатством и не выставляют его на всеобщее обозрение, тем самым, оберегают, отводя от глаз завистников.

Весы (23 сентября-22 октября)

Представители этого знака - любимчики фортуны. Родившиеся под этим знаком добиваются большого состояния, не прикладывая к этому особых усилий. Весы бывают очень удачливы в бизнесе и даже в азартных играх им везет больше, чем другим. Обычно они являются счастливыми обладателями миллионов, квартир по лотерейному билету или богатого наследства от зажиточных родственников.

Еще одна отличительная черта представителей этих знаков зодиака - экономность. Они могут с легкостью отказать себе в покупках, думая о том, как бы побыстрее прийти в банк и положить деньги на свой счет. Мысль о том, как много у них денег, греет душу Весов намного больше, чем, если бы они были потрачены на новое платье или туфли.

Водолеи (20 января-19 февраля)

Родившиеся под этим знаком - креативные и творческие, их идеи и таланты настолько уникальны, что порой сами Водолеи этому удивляются. Невиданных богатств им помогает достичь именно нетрадиционное мышление. Только есть одно но: Водолеям нужно больше проявлять осторожность в действиях, рискуют все спустить за один раз.

Щедрое вознаграждение, которое получают за свои труды, не имеет свойства задерживаться надолго. Так как это вольнолюбивые личности, которые не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Деньги получили - тут же потратили. Для Водолея лучше лишний раз поработать, чем отказать себе в слабостях. Звезды советую вам вкладывать средства на развитие творческих способностей, полученные навыки помогут увеличить доход в несколько раз.

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