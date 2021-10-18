Сильнейшее наводнение в Индии - есть погибшие

В индийском штате Керала отмечаются оползни и обрушения, вызванные мощными муссонными ливнями.

Наводнение в Индии унесло жизни 18 человек, передает zakon.kz со ссылкой на TACC.

В юго-западном индийском штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, несколько десятков человек считаются пропавшими без вести, – сообщает сайт газеты Hindustan Times.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян сообщил журналистам, что местные власти обратились за помощью в проведении спасательных работ к армии, ВВС и ВМС.

Ситуация в некоторых районах штата действительно серьезная. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни людей, – отметил министр.

Проливные дожди, непрерывно шедшие в течение длительного времени, стали сбавлять обороты. Однако угроза оползней и затоплений остается во многих районах. Сильнейшие зафиксированы в округах Коттаям и Иддуки.

Мощные наводнения отмечаются в округах Патханамтитта, Эрнакулам, Триссур и Палаккад. Плотины во многих районах Кералы с трудом справляются с объемами накопившейся воды, ряд небольших городов и деревень оказался полностью отрезанным водой от внешнего мира.

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