Ондасын Уразалин совершил рабочий объезд Актобе

Всего в текущем году по области будет возведено более 1,1 миллиона квадратных метров жилья.

В четверг, 14 октября, аким Ондасын Уразалин ознакомился с реализацией ряда проектов по инфраструктурному развитию и благоустройству Актобе.

Рабочий объезд начался с ознакомления с ходом строительства гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в жилом массиве Нур-Актобе.

Территория города стремительно растет, в том числе жилой массив Нур-Актобе, который в настоящее время обслуживает пожарная часть, находящаяся в Жилянке. Это достаточно большое расстояние, мы не всегда успеваем быстро доехать, поэтому назрела острая необходимость открытия пожарного поста, - отметил и.о. начальника департамента по ЧС Кайрат Касымов.

Пожарный пост рассчитан на два выезда одновременно, личный состав укомплектован на 100 %.

33 единицы техники будет закуплено до конца года благодаря поддержке акимата, из них 11 единиц - уже прибыло. До конца года подрядчик обязался закончить строительство этого объекта, при этом недалеко, в районе котельной Нур-Актобе, строится специализированная пожарная часть. После окончания строительства пожарной части, данный пост станет ремонтной базой для всей техники гарнизона. Это для нас очень важно, объект очень нужный, - сказал Кайрат Касымов, докладывая главе региона о ходе реализации проекта.

После Ондасын Уразалин осмотрел ход строительства многоэтажных жилых домов в Нур-Актобе.

Генеральный директор ТОО "Актобе Саулет" Арнур Ахмадиулы доложил о работах по возведению двух девятиэтажных домов.

Дома на 72 квартиры. Половина из них - двухкомнатные, другая половина - трехкомнатные. Общая площадь - 5 000 квадратных метров. До конца года сдадим. Проблем с финансированием и поставками строительных материалов нет, - рассказал А. Ахмадиулы, отвечая на вопросы главы региона.

Всего в текущем году по области будет возведено более 1,1 миллиона квадратных метров жилья. За минувшие 9 месяцев введено в эксплуатацию 624,8 тыс. кв. метров или 4 250 квартир. В настоящее время по области продолжается строительство 6 кредитных и 11 арендно-коммунальных многоквартирных домов.

Особое внимание в областном центре уделяется развитию общественных пространств, в том числе в отдаленных от центра города и новых жилых массивах. Так, строительство большого сквера начато в 1 микрорайоне жилого массива Нур-Актобе. До конца года будет уложена тротуарная плитка, обустроены пешеходные дорожки, освещение, система полива, установят детскую и спортивную площадки, беседки и т.д. Озеленением сквера коммунальные службы займутся в следующем году.

Аким области также осмотрел ход реконструкции скверов и аллей в старой части города.

Реконструируем "квадрат Ахтанова" - это по ул. Кобландина сквер, часть Шернияза, затем по улице Алтынсарина до памятника Джангильдину. Уложим брусчатку, установим 120 торшеров, заменим перила, отреставрируем 54 малые архитектурные формы и лестницы, - рассказал замдиректора подрядной организации ТОО "АЭМК Жарык" Александр Гальцев.

Работы планируется завершить к концу октября.

Рабочий объезд продолжился ознакомлением с ходом ремонта дороги по ул. Алматинская в жилом массиве Жанаконыс.

В текущем году в Жанаконысе начат ремонт 2 километров улицы Советской и 2,3 км. дороги по улице Алматинской. Проект переходящий - в этом году уложили первый слой асфальтового покрытия. Полное завершение работ запланировано на следующий год.

Рабочий объезд завершился ознакомлением с благоустройством дворовых территорий. Аким области посетил ряд дворов по проспекту Абилкайыр хана и улице Алдиярова, побеседовал с местными жителями.

Нам очень нравится. Обновили двор, поставили детскую площадку - это очень радует, сейчас асфальтируют, установили бордюры. Дальше так продолжайте - и будет все в порядке в городе. Лет 30 уже живу здесь, ремонт давно нужен был нашим дворам, - отметил в беседе актюбинец Вячеслав Сухоносов.

Всего по итогам текущего года в областном центре будет отремонтировано 220 дворов, установлено 67 детских игровых площадок, реконструировано 9 парков и скверов.

По итогам объезда аким области дал ряд конкретных поручений руководству города по дальнейшему благоустройству областного центра и своевременному завершению реализуемых проектов.

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