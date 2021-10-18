Ержан Бабакумаров поручил усилить работу по внедрению дуального обучения

Мерами господдержки в укреплении учебно-материальной базы в рамках проекта охвачено 18 колледжей.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем управления образования Ляззат Жылкыбаевой посетили колледж энергетики и электронных технологий и многопрофильный колледж, на примере которых ознакомились с ходом реализации в городе проекта "Жас маман", а также осмотрели материально-техническое оснащение. Проект "Жас маман" нацелен на модернизацию колледжей путем оснащения современным оборудованием, которое направлено на формирование навыков молодых специалистов по наиболее востребованным профессиям.

В Алматы мерами государственной поддержки в укреплении учебно-материальной базы в рамках проекта охвачено 18 колледжей, куда было закуплено и поставлено высокотехнологичное инновационное оборудование, техника и компьютеры. Так, в 2021-2022 годах в рамках данного проекта государственный заказ на подготовку кадров размещен в 48 колледжах на 11 405 мест, в т.ч. 2500 мест по программе "Еңбек".

В прошлом году было выделено 11 219 мест. Следует отметить, что обучение проходит на бесплатной основе и длится 2-3 года в зависимости от выбранной специальности.

Во время посещения были осмотрены учебно-производственные мастерские, аудитории учебных занятий, которые оснащены интерактивным оборудованием для реализации полной цепочки от проектирования, сборки до запуска и обслуживания систем. В колледже энергетики и электронных технологий замакима посетил лаборатории в области возобновляемых источников энергии, электрооборудования, цех сборки солнечных панелей. Также осмотрены условия, необходимые для развития здорового образа жизни у обучающихся. К примеру, в колледже имеется оборудованный спортивный комплекс: волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле, теннисный зал, зал бокса, workout-зона.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров обозначил задачи по развитию на базе новых лабораторий и производственных классов дуального обучения, когда до 40% учебного времени учащиеся проводят на предприятиях.

В этих целях поручено усилить работу по сотрудничеству с бизнес-сообществом, в том числе в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства выпускников.

Дан ряд поручений по модернизации колледжей и внедрению международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на республиканском и международном уровнях, организации центров компетенции по отдельным специальностям, а также подготовке участников на чемпионаты WorldSkills.

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