Российский рубль снова превысил 6 тенге

Доллар подешевел на 0,58 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,25 тенге (-0,58), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,1-426,5 тенге, евро – 492,9-495,9 тенге, рос. рубль - 5,99-6,04 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 18 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на1,41%, составив $82,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 1,07% — до $85,77 за баррель.

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