Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Почему появляются новые штаммы COVID-19. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает zakon.kz.

Неравенство (в распределении. - Прим. ред.) вакцин позволяет новым вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на большее количество смертей и продлевая экономический спад, - написал генсек ООН на своей странице в Twitter.

По его мнению, "без скоординированного и равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев (COVID-19. - Прим. ред.) ни в одной стране".

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