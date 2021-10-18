Стали известны подробности стрельбы в школе под Пермью

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Стрелявшего ученика обезвредила директор школы под Пермью, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, глава школы уговорила стрелка отдать ей оружие.

Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с ним убедила его отдать ей оружие, - отмечено в публикации.

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Как отмечено в сообщении 360.tv, правоохранители рассматривают школьную травлю как один из основных мотивов прихода подростка в школу с оружием.

Отмечается, что школьник вел себе неадекватно во время произошедшего. Якобы выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании говорил, что руководствуется "указаниями бога".

Кроме того, в администрации Октябрьского городского округа рассказали, что семья школьника, открывшего стрельбу, благополучная, на учете не состояла.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, утром 18 октября шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал.

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