Стали известны подробности стрельбы в школе под Пермью

Приложение zakon.kz
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Все обстоятельства происшествия выясняются.
Стрелявшего ученика обезвредила директор школы под Пермью, сообщает zakon.kz.
По данным ТАСС, глава школы уговорила стрелка отдать ей оружие.
Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с ним убедила его отдать ей оружие, - отмечено в публикации.
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Как отмечено в сообщении 360.tv, правоохранители рассматривают школьную травлю как один из основных мотивов прихода подростка в школу с оружием.
Отмечается, что школьник вел себе неадекватно во время произошедшего. Якобы выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании говорил, что руководствуется "указаниями бога".
Кроме того, в администрации Октябрьского городского округа рассказали, что семья школьника, открывшего стрельбу, благополучная, на учете не состояла.
Другие обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, утром 18 октября шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал.
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