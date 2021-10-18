В Казахстане будут вести учет телесных повреждений и психологического воздействия

Приложение zakon.kz
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В пилотном проекте будут участвовать четыре медучреждения.
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа "О внедрении пилотного проекта по заполнению форм форм учетной и отчетной документации по документированию телесных повреждений или психологического воздействия в результате жестокого обращения", сообщает zakon.kz.
Внедрить с 1 ноября 2021 года пилотный проект по ведению форм учетной и отчетной документации по документированию телесных повреждений или психологического воздействия в результате жестокого обращения, - говорится в документе.
Так, в карту медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу получения телесных повреждений или психологического воздействия будут заносить следующие сведения:
Также определены медицинские организация для участия в пилотном проекте и инструкция по заполнению форм документации.
В список медучреждений вошли:
Координатором реализации пилотного проекта определен "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова", которому предписано:
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 октября.
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