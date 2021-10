Планшет HUAWEI MatePad 11 заменит рабочие ноутбуки

HarmonyOS обеспечивает взаимодействие с устройствами в самых различных ситуациях.

Новый планшет HUAWEI MatePad 11 появился в продаже в Казахстане и сразу завоевал популярность.

В компании уверены, что MatePad 11 в комплекте со стилусом M-Pencil и беспроводной клавиатурой Smart Magnetic Keyboard способен полностью заменить рабочий компьютер: он легче, мобильнее, а по характеристикам сопоставим с самыми мощными ноутбуками для работы и развлечений.

HUAWEI MatePad 11 оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с графическим модулем Adreno 650 и 6 ГБ оперативной памяти. Экран c частотой обновления кадров до 120 Гц дает более плавное воспроизведение анимации и динамичных видео при низком энергопотреблении.

Сегодня ни один ноутбук не способен предоставить такое качество монитора, какое есть у HUAWEI MatePad 11. Вместе с клавиатурой Smart Magnetic Keyboard он становится отличным рабочим инструментом, который по достоинству оценят все, кто сегодня вынужден работать удаленно вне офисов, - комментирует директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии Фан Джинйонг.

Идеален для творчества

Для рисунков и заметок на MatePad 11 Huawei представила новый M-Pencil. Этот стилус, благодаря чрезвычайно низкой задержке, обеспечивает впечатляющую точность рукописного ввода и рисования. Девайс оценили ведущие казахстанские художники, которые использовали планшет для создания работ в рамках экспозиции Art of the new Technologies в Алматы. Инсталляция "Абай" Мурата Дильманова, скульптура "Дали" Бориса Климова и стрит-арт-триптих художников REPAS появились благодаря MatePad 11.

Использование устройства в профессиональной деятельности - это работа с иллюстрациями и визуализацией эскизов в проекте. С планшетом Huawei MatePad 11 - это прекрасная возможность сделать это быстро качественно и профессионально. Благодаря хорошей камере доступны качественные фотографии объекта, а программы позволяют сделать не только наброски, а полноценные эскизы и расположить их прямо на объекте, так как рисуем мы не только на стенах. Интегрируем планшет в привычный процесс работы, тем самым ускоряя ее, - прокомментировали художники.

Операционная система

Для индивидуальной настройки интерфейса есть виджеты, отображающие полезную информацию. Пользователь может настраивать их внешний вид и размеры, создавая свой собственный рабочий стол.

Стилусом M-Pencil и беспроводная клавиатура Smart Magnetic Keyboard идут в подарок при покупке HUAWEI MatePad 11 в сетях партнеров. Узнать о планшете и перейти в онлайн-магазины партнеров можно по ссылке.

