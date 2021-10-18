Диетолог назвала суточную дозу витамина C

Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз.

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какая суточная доза витамина C необходима для поддержания иммунитета, передает zakon.kz.

Кроме того, диетолог отметила, что дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз.

Суточная доза витамина C для здорового человека – это 90 миллиграммов. Для того, чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты. Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно, – сообщили Залетова в интервью радио Sputnik.

Витамин C – один из главных витаминов для поддержания иммунитета. Он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.

Однако, если человек чувствует симптомы заболевания, то потребность в витамине С возрастает, а в некоторых случаях – в десятки раз.

В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1000 и даже 2000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека), – объяснила Залетова.

Информация носит ознакомительный характер, оптимальную дозу витамина поможет определить врач.

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