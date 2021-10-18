Развитие нефтегазохимии в Казахстане

В 2007 году было разработано ТЭО проекта строительства завода по производству полипропилена и полиэтилена.

О создании нефтегазохимических производств в Казахстане заговорили еще в далеком 2004-м году. Была разработана программа развития нефтехимической промышленности на 2004-2010 годы.

Как отмечает эксперт Ерлан Жаукин, в 2007 году было разработано ТЭО проекта строительства завода по производству полипропилена и полиэтилена.

Для реализации газохимических проектов и создания газохимического кластера было создано ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI), вошедшее в структуру АО "Самрук-Казына". В 2015 году оператор проекта KPI подписал ЕРС-контракт (строительство объекта под ключ) с Китайской национальной химико-инжиниринговой компанией. Практическая реализация этого комплекса началась в 2017 году.

На сегодня при непосредственном участии АО "НК "КазМунайГаз" на 90% завершены строительно-монтажные работы на площадке завода по производству полипропилена. В реализации проекта задействованы порядка 3,5 тыс. человек. После ввода в эксплуатацию завода будет создано 586 новых рабочих мест. Проектная мощность завода составляет до 500 тыс. тонн полипропилена в год. На первоначальном этапе планируется выпуск 11 марок полипропилена, в перспективе ассортиментный ряд будет увеличен до 65 марок. Завершение строительства завода по производству полипропилена планируется уже до конца текущего года. В начале 2022 года планируется начать пуско-наладочные работы.

В качестве сырья для производства полипропилена будет использоваться пропан с Тенгизского месторождения, договор о поставке которого был подписан между АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Тенгзишевройл" в сентябре 2021 г. Ежегодный объем поставки пропановой фракции составит 550 тыс. тонн.

В рамках 2-й фазы развития газохимического комплекса предусмотрена реализация проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью до 1,250 млн. тонн полиэтилена в год. Стоимость данного проекта составляет около 7,6 млрд. долларов. Для реализации такого проекта необходимо привлечение инвестора, имеющего достаточный опыт строительства таких производств. Учитывая, что производство нефтехимической продукции отнесено к классам производств высокой степени опасности, то необходимо привлечение партнера, способного обеспечить все степени промышленной и экологической безопасности производства. Мировой рынок нефтехимии ввиду технологических и коммерческих особенностей по операционному управлению и сбыту продукций является крайне узким специфическим рынком, представленным в основном крупными производителями США, Европы, Китая и России.

В течение нескольких лет АО "НК "КазМунайГаз" велись переговоры с крупнейшими мировыми производителями полиэтилена, по итогам которых в начале октября 2021 г. в рамках XIV Евразийского форума KAZENERGY между АО "Самрук-Казына", АО "НК "КазМунайГаз" и ПАО "Сибур Холдинг" подписано соглашение по базовым условиям сотрудничества по нефтегазохимическим проектам на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в г. Атырау.

ПАО "СИБУР Холдинг" является крупнейшим российским нефтехимическим холдингом и входит в ТОП-10 мировых производителей полиэтилена, что может говорить о высокой степени доверия производителя мирового уровня к перспективе реализации казахстанского нефтехимического проекта.

Стороны определили условия сотрудничества на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в рамках реализации проекта строительства завода по производству полиэтилена и завершающемся строительстве завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Доля участия АО "НК "КазМунайГаз" в совместном проекте составит 60%, ПАО "СИБУР Холдинг" - 40%. До 2027 г. планируется завершить строительство завода по производству полиэтилена.

Реализацией нефтехимических проектов и их эксплуатацией будет заниматься АО "НК "КазМунайГаз".

Кроме того, разрабатывается комплексная программа развития нефтехимической отрасли Казахстана, что является необходимым условием для создания всей цепочки переделов до конечной готовой продукции товаров промышленного и бытового назначения, включая научно-исследовательские и конструкторские работы, а также подготовку кадров в Казахстане.

Какая выгода от этого Казахстану? 1. ежегодный вклад в ВВП РК – до 1,2%; 2. привлечение иностранных инвестиций - $6,2 млрд.; 3. налоговые поступления в бюджет страны - $5,5 млрд.; 4. создание рабочих мест: - на период эксплуатации – 875 рабочих мест;- на период строительства – порядка 8 000 рабочих мест; 5. трансферт передовых зарубежных технологий пиролиза и полимеризации этилена; 6. реализация крупнейшего в регионе нефтехимического проекта с экспортно-ориентированной продукцией с ежегодной выручкой более $2 млрд.

На сегодня можно с уверенностью утверждать, что создание газохимического кластера в Казахстане не станет очередным торжественным перерезанием ленточки и нажатием кнопки пуска нового производства, а является следствием всей цепочки модернизации нефте- и газоперерабатывающих производств Казахстана, инициированной АО "НК "КазМунайГаз", с выпуском новых видов продукции, востребованных как на рынке страны, так и за ее рубежами.

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