Пьяный водитель сбил полицейского в Алматы

Полицейского госпитализировали.

В Алматы пьяный водитель ночью сбил полицейского, сообщает zakon.kz.

Патрульный экипаж "Буран-227" при несении службы по обеспечению правопорядка на улице Кабанбай батыра заметил автомашину Hyundai, следовавшую по полосе встречного движения. На требование полицейских водитель не отреагировал и стал скрываться от полицейских. По радиостанции патрульным нарядом была незамедлительно передана ориентировка на указанное авто и координаты ее передвижения.

Старший лейтенант полиции Мейржан Бисембаев, несший службу на экологическом посту в направлении Талгара, попытался остановить правонарушителя, который, не останавливаясь, на полном ходу сбил инспектора. С переломами обеих ног, разрывом внутренних органов, закрытой черепно-мозговой травмой сотрудник полиции был госпитализирован, - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Водителя задержали. Как установили полицейские, он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 346 УК РК.

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