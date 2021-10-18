Горы выкинутой моркови и картофеля - комментарий властей Павлодарской области

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Такова практика всех крестьянских хозяйств, и население может спокойно перебирать и забирать подобную продукцию для собственных нужд - Управление сельского хозяйства Павлодарской области.