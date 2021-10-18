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Горы выкинутой моркови и картофеля - комментарий властей Павлодарской области

Фото: pixabay.com 18 октября 2021, 12:45

Такова практика всех крестьянских хозяйств, и население может спокойно перебирать и забирать подобную продукцию для собственных нужд - Управление сельского хозяйства Павлодарской области.

В Павлодарской области жители села Актогай обнаружили горы выкинутой моркови и картофеля, сообщает zakon.kz.

Видео с места опубликовали в Instagram-паблике.

Выкидывают просто так, а потом искусственно поднимут цены. Хранить, видимо, негде, вот и выкидывают, - говорится под роликом.

Инцидент прокомментировали в Управлении сельского хозяйства Павлодарской области.

Дело в том, что при уборке сельскохозяйственных культур бывают допустимые потери. Это называется рефакцией. У разных культур свой процент рефакции от общего валового сбора. Кроме того, при закладке на хранение картофель и морковь, которые не соответствуют стандартам, считаются неликвидным товаром. Речь идет о мелких, поврежденных и других корнеплодах, потерявших товарный вид. Такова практика всех крестьянских хозяйств, и население может спокойно перебирать и забирать подобную продукцию для собственных нужд, - объяснили в ведомстве.

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