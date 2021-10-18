В Нур-Султане предлагают не размещать парковки около соцобъектов

Рассмотрят установку дополнительных парковочных знаков.

На заседании Общественного совета Нур-Султана презентовали проект внедрения в городе платных парковок, передает корреспондент zakon.kz.

Председатель Общественного совета Сансызбай Есилов сообщил, что в ходе обсуждения поступило два предложения:

• Одобрить, но с рекомендациями, замечаниями и предложениями членов Общественного совета; • Отложить рассмотрение этого проекта.

Мы считаем, что пока никаких парковок не должно быть возле объектов образования, здравоохранения. По старому городу мы договорились, мы даже улицы озвучили вам. По жилым домам в старом городе внутри квартала, где нет возможности паркингов, там напротив фасадов дома никаких паркинга и паркоматов не должно быть, - подчеркнул он.

Его поддержала Асима Бимендина.

Что касается парковочных мест у соцобъектов, вроде бы, решили, что нет. Некоторые школы и детсады имеют большую территорию, где можно, наверное, упорядочить и так далее. Но, так как там дети - это очень опасно, поэтому речи о парковочных местах не может быть, чтобы вообще чужие люди на машине туда подъезжали и так далее, - пояснила она свою позицию.

Глава Общественного совета также указал на необходимость совместно с УВД обсудить дополнительно установку парковочных знаков, чтобы "люди ясно видели, что эта парковочное пространство", а также провести среди населения информационно-разъяснительную работу.

По тарифу мы договорились… где оплата по приложению - вопросов нет, а там, где оплата наличными - 50 тенге вместо 100 тенге - обсудите вместе и в течение месяца этот порядок тоже внедрите, чтобы людям было не обременительно. Продумайте, чтобы в течение трех месяцев по штрафам какие-то амнистии были, чтобы не было так, что люди еще не поняли, припарковались, а вы им сразу штраф! Людям надо объяснить, вот привыкайте, будет внедряться, по истечении трех месяцев будете платить штраф. По итогам голосования проект принимается. Из 14 членов Общественного совета двое против внедрения платных парковок в городе, один воздержался, итого - 11 человек проголосовали "за", - резюмировал он.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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