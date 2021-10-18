Мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Шымкенте

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Начато досудебное расследование.
В Шымкенте в мусорном контейнере нашли мертвого младенца, сообщает zakon.kz.
По данным полиции города, страшную находку обнаружил дворник 18 октября.
Сотрудники компании по сбору мусора обнаружили пакет, в котором находился труп новорожденного без визуальных признаков насильственной смерти, - уточнили в ДП города.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка).
На месте работает следственно-оперативная группа. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит, - отметили в ведомстве.
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