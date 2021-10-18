Правила предоставления госимущества в аренду утвердили в Казахстане

Предоставление государственного имущества в аренду без права выкупа на льготных условиях субъектам социального предпринимательства осуществляется на тендерной основе.

Министр национальной экономики РК приказом от 8 октября 2021 года утвердил Правила предоставления государственного имущества в имущественный наем (аренду) без права выкупа на льготных условиях субъектам социального предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, предоставление государственного имущества в аренду без права выкупа на льготных условиях субъектам социального предпринимательства осуществляется на тендерной основе.

В качестве организатора тендера выступает наймодатель.

Наймодатель размещает публикацию о проведении тендера на веб-портале реестра государственного имущества не менее чем за 15 календарных дней до его проведения на казахском и русском языках.

Извещение о проведении тендера включает следующие сведения:

наименование наймодателя;

условия проведения тендера и требования к участнику тендера;

краткую характеристику объекта тендера;

дату, время проведения тендера;

сроки принятия заявки на участие в тендере;

срок имущественного найма (аренды) и размер стартовой ставки арендной платы;

периодичность оплаты арендного платежа;

размер гарантийного взноса, сроки и банковские реквизиты для его внесения;

перечень документов, необходимых для участия в тендере;

срок заключения договора;

адрес, сроки и условия ознакомления с объектом тендера.

После публикации о тендере наймодатель обеспечивает доступ к информации об объекте через веб-портал реестра, а балансодержатель обеспечивает доступ к осмотру объекта.

При подготовке и проведении тендера наймодатель:

формирует тендерную комиссию; определяет сроки проведения тендера; готовит тендерную документацию; публикует извещение о проведении тендера на веб-портале реестра; осуществляет подготовку проекта договора; подписывает протоколы заседания тендерной комиссии; обеспечивает заключение договора с победителем тендера.

Тендерная документация содержит:

сведения об объекте тендера с указанием его целевого назначения; требования по содержанию заявки и представляемых вместе с ней документов; условия тендера; порядок проведения тендера; проект договора.

В случае изменения условий тендера либо отмены тендера по ходатайству балансодержателя наймодатель публикует на веб-портале реестра на казахском и русском языках извещение об изменениях или отмене тендера не менее чем за три рабочих дня до его проведения.

Указывается, что лицам, подавшим заявки на участие в тендере до опубликования извещения об изменении условий тендера либо отмене тендера, гарантийный взнос возвращается на основании заявления, подписанного с использованием ЭЦП на веб-портале реестра.

Тендер на веб-портале реестра проводится со вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней. Тендер начинается в период с 10:00 до 13:00 часов по времени города Нур-Султан и заканчивается в день проведения тендера.

Регистрация участников тендера на веб-портале реестра производится со дня публикации извещения о проведении тендера и заканчивается за пять минут до проведения тендера, по истечении которых участники не могут отозвать поданную заявку.

Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

для ИП: индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества;

индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества; для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера, полного наименования, фамилии, имени и отчества первого руководителя;

бизнес-идентификационного номера, полного наименования, фамилии, имени и отчества первого руководителя; реквизитов расчетного счета в банке второго уровня;

контактных данных участника (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);

выписку из реестра субъектов социального предпринимательства.

Участники регистрируют заявку, содержащую согласие с тендерными условиями и ценовое предложение, которое загружается в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра, с приложением электронных (сканированных) копий документов, подтверждающих соответствие требованиям к участнику, указанным в извещении о проведении тендера.

Если на момент начала тендера отсутствуют зарегистрированные заявки участников, тендер веб-порталом реестра признается несостоявшимся автоматически.

Веб-портал реестра автоматически по наступлению даты и времени тендера, указанных в извещении о проведении тендера, производит вскрытие заявок.

При проведении тендера победителем признается единственный участник или участник тендера, предложивший наибольшую сумму арендной платы за объект, и отвечающий требованиям, указанным в извещении о проведении тендера, - говорится в документе.

В случае совпадения (равенства) сумм арендной платы, предложенные участниками, относящимися к разным категориям субъектов социального предпринимательства определение победителя тендера осуществляется в следующей последовательности:

первая категория;

вторая категория;

третья категория;

четвертая категория.

При этом указывается, что при совпадении сумм арендной платы, предложенные участниками, относящимися к одной категории субъектов социального предпринимательства, победителем, признается участник, ранее зарегистрировавший заявку.

Веб-порталом реестра производится автоматическое сопоставление ценовых предложений и подведение итогов тендера.

Полностью текст правил можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

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